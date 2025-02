Ilfattoquotidiano.it - “Amadeus rifiutò la mia canzone, meglio così: nei suoi Festival sarei stato a disagio e fuori luogo”: la stoccata di Simone Cristicchi

“Ringrazioper non averla scelta”. Una frase che spiazza, quella pronunciata daall’indomani della sua seconda emozionante esibizione a Sanremo 2025. Il cantautore, in gara con “Quando sarai piccola“, brano dedicato alla madre malata di Alzheimer, rivela un retroscena inedito sulla genesi della: era stata proposta all’ex direttore artistico del, che però l’aveva scartata.“L’avevo scritta 5 anni fa e racconta il mio vissuto”, spiegain un’intervista al Corriere della Sera. “L’avevo proposta anche ad, ma non la scelse. Poi è cambiata nel tempo”. A sorpresa, l’artista non esprime rancore per il rifiuto, anzi, ammette: “Nessuna rabbia, sono fatalista e credo che siano le canzoni a decidere quando sono pronte per gli altri. Anzi, ringrazioper non averla scelta: nei”.