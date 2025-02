Ilfattoquotidiano.it - Amadeus e la risposta a Simone Cristicchi: ecco perché non ha scelto ‘Quando sarai piccola’ per i suoi Festival

“L’avevo proposta anche ad. Arrabbiato con lui? Nessuna rabbia, sono fatalista e credo che siano le canzoni a decidere quando sono pronte per gli altri. Anzi, ringrazioper non averla scelta: neisarei stato a disagio e fuori luogo”: queste le parole cheha detto al Corriere della Sera a proposito della canzone “Quandopiccola“, presentata aldi Sanremo 2025 condotto da Carlo Conti. Dichiarazioni che hanno fatto discutere.E Fanpage.it fa sapere, attraverso l’entourage di, cheaveva effettivamente presentato “una canzone che lui (, ndr) riteneva molto particolare, sentita. Però c’erano altre canzoni che toccavano temi differenti e questa usciva dal suo mosaico musicale”. Il conduttore delle edizioni deldal 2020 al 2024 riteneva il testo bellissimo “ma magari non per quel”.