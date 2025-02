Liberoquotidiano.it - Amadeus chi? I conti del Pd non tornano più: la figuraccia dei gufi di Sanremo

Te la do io TeleMeloni. Idinon cantano più. Record di ascolti per la prima serata del Festival, vista in media da dodici milioni e 218mila italiani, contro i dieci e mezzo della scorsa edizione, ma il picco è di diciassette milioni e 800mila. Carlo, Antonella Clerici e Gerry Scotti hanno raccolto il 65,3% di ascolti (65,1 nel 2024), con uno share massimo del 72%, intorno alle 22.? “ssàè?”, siamava, beffardo, il format con cui il conduttore di2024, e delle quattro edizioni precedenti, ha fatto flop, dopo aver traslocato sul Nove. Hauso il 21 dicembre, come regalo di Natale ai telespettatori, senza essere mai andato sopra il 3,6%.? Siedevano ieri all'Ariston, con intima soddisfazione, i dirigenti Rai, quelli accusati di aver trasformato la tv pubblica in un feudo della destra, di aver privato l'azienda dei suoi grandi talenti e di averla condannata al tramonto.