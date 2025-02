Gamberorosso.it - Ama le torte di compleanno e mangia (quasi) sempre vegano. Ecco chi è a tavola Elettra Lamborghini

, all’anagrafe con un secondo nome che indica la supercar Miura, come tradizione di famiglia vuole, è una delle co-conduttrici della terza serata del Festival di Sanremo 2025 scelta da Carlo Conti. Cantante, showgirl, conduttrice,è un personaggio televisivo che fa parlare spesso di sé: racconta la sua vita condividendo sui social twerking, foto in bikini e momenti felici tra musica e amore con suo marito, il dj olandese Afrojack.Le uova di Pasqua diFra i momenti memorabili della sua carriera,vanta anche la sponsorship che pubblicizzava delle uova di Pasqua. Era il 2022 e su Instagram postava un paio di sue foto immersa fra numerose uova di cioccolato marca Walcor. Nulla a che fare con la beneficenza di Chiara Ferragni, la partnership, rinnovata anche per l’anno 2023, era una vera e propria collaborazione commerciale:prestò il suo volto in versione cartone animato da stampare sulla carta patinata delle uova di Walcor.