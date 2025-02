Calciomercato.it - Altro ribaltone Milan, via Conceicao: il prescelto è Allegri

Il club rossonero può cambiare allenatore ancora una volta a fine stagione: il portoghese non convince, c’è l’ex per il rilancioMontagne russe. La squadra difatica a trovare continuità e vive di alti e bassi. Un basso che ha fatto rumore è stato quello di Champions: dopo il pareggio contro la Dinamo Zagabria, che ha impedito ai rossoneri di accedere direttamente agli ottavi, è arrivato il ko ai playoff contro il Feyenoord, l’ex squadra di Santiago Gimenez., via: il(LaPresse) – Calciomercato.itUn 1-0 frutto dell’errore di Maignan che complica i piani europei dele mette in dubbio la conferma di Sergio. Arrivato a fine dicembre per prendere il posto di Fonseca, il tecnico portoghese ha avuto un impatto importante vincendo la Supercoppa, poi però non è (almeno finora) riuscito a dare continuità di gioco, prestazioni e risultati alla squadra.