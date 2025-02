Lanazione.it - Altri due anziani morti nella rsa, quattro le vittime. Si continua a indagare sull’intossicazione

Firenze, 13 febbraio 2025 –duesonorsa Villa Desiderio, una residenza percon sede a Settignano, frazione di Firenze. Sonoin tutto ledegli ultimi giorni. Le due persone erano arrivate in ospedale sempre nell’ambito dei soccorsi per l’intossicazione alimentare che sarebbe stata causata, secondo le ipotesi, da un pasto consumatomensa della struttura. Tutti gliavrebbero accusato dei malori dopo aver finito di mangiare. Le condizioni degli ospiti erano gravi, fino poi al decesso. La conferma delle duearriva dal Gruppo Sereni Orizzonti, che gestisce la rsa fiorentina, con 41 posti letto. L’azienda riferisce che gli accertamenti sono in corso per capire se i due nuovi decessi siano direttamente riferibili all’intossicazione che ha colpito glipazienti.