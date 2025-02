Terzotemponapoli.com - Altafini su Vlahovic

suJuve, può fare la differenza partendo dalla panchina?“Da fuori puoi capire certe cose dalla partita”Le parole di Jose, ex attaccante della Juve, per consigliare Dusan: “Entrano dalla panchina si può fare la differenza, ecco come”.Josein una intervista a La Stampa ha parlato in vista di Juve Inter, in particolare dando alcuni consigli a Dusansu come può continuare a fare la differenza entrando a partita in corso: nei suoi anni in bianconero, arrivato a 34 anni, infatti l’attaccante brasiliano aveva messo a segno 37 gol, facendone ben 13 da sostituto. Di seguito le sue parole.SPECIALISTA DEI GOL DALLA PANCHINA – “Erano i primi anni che si giocava con la possibilità di effettuare dei cambi. Non è semplice da accettare il fatto di partire dalla panchina, ma è vero che si può fare la differenza anche così“.