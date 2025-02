Napolitoday.it - Alotta colpita dal melanoma: "Ascierto una persona straordinaria"

Leggi su Napolitoday.it

Sul palco di Sanremo non si parla solo di musica, ma anche di salute e di prevenzione. Durante il talk show "La prevenzione in dieci note", organizzato presso Casa Sanremo dal ministero della Salute in collaborazione con la Rai e la Direzione artistica del Festival di Sanremo, si sono confontati.