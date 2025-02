Thesocialpost.it - Alluvioni e piogge forti in Bolivia, sale a sette il numero delle vittime

Con la morte di tre uomini trascinati dal fiume Ichilo, ina 27 il bilancio dei morti per la stagione, che ha causato inondazioni e crolli in otto regioni del Paese. Unspaventoso e che potrebbe continuare a crescere, visto che l’allarme non è ancora cessato e che si temono nuove, pesanti conseguenze.Leggi anche: “Non potete più ignorare le nostre richieste”. Salvini avvisa Giorgia Meloni e detta la linea al centrodestraLo ha riferito il viceministro della Protezione civile, Juan Carlos Calvimontes. A questi si aggiunge inoltre una persona scomparsa una settimana fa dopo essere stata trascinata da un fiume nella città di Sucre. In tutto sono otto i dipartimenti colpiti, 27 comuni dichiarati in stato di calamità, di cui 22 nell’area della capitale La Paz.