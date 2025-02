Lanazione.it - Alluvione all’Elba, bimbe salvate da scuola di danza. Decine di persone bloccate nelle auto

Portoferraio (Isola d’Elba), 13 febbraio 2025 – Una giornata da incubo per l’Isola d’Elba, travolta da un’violenta: 65 i millimetri di pioggia (cioè i litri d’acqua per metro quadrato di terreno) caduti in poco più di un'ora. Il dato lo ha reso noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. La mobilitazione dei soccorsi è scattata subito con la Protezione civile della Toscana e vigili del fuoco arrivati da Livorno, Grosseto e Firenze. "Ha piovuto molto e ci sono allagamenti – ha spiegato il colonnello Cesare Antuofermo, comandante della Guardia di Finanza di Livorno – Abbiamo anche nostri militari della Compagnia di Portoferraio che stanno contribuendo alla viabilità e dare ausilio”. Bloccati in, case e locali: i soccorsi I vigili del fuoco hanno effettuato tre salvataggi in extremis all'interno di abitazioni dirimastedall'acqua in innalzamento.