Laverita.info - Allora trattare con i banditi si può. Chiesta l’archiviazione per D'Alema

Per il pm Nicola Gratteri l’ex premier non deve andare a processo per la trattativa sulle fregate alla Colombia. «La Verità» aveva svelato che uno degli interlocutori di Baffino era un paramilitare esperto in pulizia etnica.