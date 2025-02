Ilgiorno.it - All’OppArt tutti voglion fare jazz. Sul palco un trio per ogni gusto

Un viaggio in bilico tra i mondi della musica afroamericana,classico e colonne sonore rivisitate in chiaveistica. Il tutto con protagonista un terzetto di musicisti di grande valore, che hanno intrecciato i loro percorsi con quelli di artisti come Paolo Tomelleri, Paolo Fresu, Enrico Intra, ma anche Luciano Pavarotti e Riccardo Muti. È il suggestivo concertoche andrà in scena sabato alle 21 al centro culturale teatro OppArt di Sovico. A salire suldi via Giovanni da Sovico sarà una formazione abbastanza inconsueta, uncomposto da Alessio Sabino alla chitarra, Peppe Blanco al piano e Andrea Aloisi al violino. Sabino, diplomato in chitarraal Cdm di Milano e poi al Conservatorio, ha frequentato seminari tenuti daisti di assoluta grandezza come Pat Metheny e John Scofield, per poi studiare trombacon Emilio Soana.