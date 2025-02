Anteprima24.it - Alloggi popolari, incontro tra Amministrazione e sigle sindacali

Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Politiche abitative Molly Chiusolo hanno incontrato stamane a Palazzo Mosti i rappresentantiPaolo Iorio (Sunia), Franco Relmi e Stefano Iovini (Sicet) e Marika Pagliuca (Uniat).Nel corso di un sereno e pacato confronto, il sindaco e l’assessore hanno aggiornato gli esponentisulla minuziosa attività messa in campo per evitare che gli inquilini deglidel Comune incorrano nell’applicazione del canone sanzionatorio che scatta, come noto, solo in caso di mancata consegna dell’attestazione Isee. L’ampia attività messa in campo (comunicati stampa, manifesti murali, lettere e diffide ad adempiere direttamente trasmesse agli inquilini) è stata riconosciuta e apprezzata dai sindacati.