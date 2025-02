Unlimitednews.it - Allianz celebra rete agenti, Campora “Puntiamo tutto su di loro”

MILANO (ITALPRESS) –ha incontrato la suaagenziale nella convention “Slalom Gigante” per condividere la strategia, coinvolgendo tutta ladegli, presente anche una rappresentanza degliNext, compagnia del Gruppo nata dall’integrazione diViva e Tua Assicurazioni. La metafora scelta alla convention è stata quella dello sci, in particolare lo slalom gigante, a meno di un anno dall’avvio dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, di cuiè partner. Per affrontare al meglio la discesa, all’agente, così come all’atleta, serve un lavoro anche preparatorio di squadra impeccabile: dalla scelta del tracciato alla preparazione dell’atleta, dalla tecnologia degli sci alla lettura del terreno e della neve. In tal senso“Slalom Gigante” ha inteso rappresentare lo spirito con cui la Compagnia e laintendono affrontare insieme l’anno appena iniziato.