Internews24.com - Allenamento Inter, le ultime da Appiano Gentile su Thuram in vista della Juventus

Leggi su Internews24.com

di Redazione, giungono novità dain merito aindel big match contro laCi sono novità importanti in casain merito a, come riporta Sky Sport, durante l’odierno adil francese ha svolto una seduta di lavoro personalizzato in seguito alla contusione alla caviglia subita contro la Fiorentina che lo ha costretto ad abbandonare il campo al 27? minuto.I segnali che l’attaccante sta mandando ad Inzaghi sono molto incoraggianti e la sua condizione sta via via migliorando. Le novità riguardano anche Arnautovic che così comesta procedendo spedito verso il recupero. Prosegue senza sosta l’iter di recupero dei entrambi i giocatori a tre giorni dalla sfida dell’Allianz Stadium. Inzaghi spera di poter avere a disposizione entrambi i giocatori, pedine importanti nel suo scacchiere.