Internews24.com - Allenamento Inter, la seduta ad Appiano Gentile a -3 dalla Juve: nerazzurri di corsa! – FOTO e REPORT

di Redazione, laada -3di! –dopo la giornata alla PinetinaGiornata d’in casa, con la squadra di Simone Inzaghi che ha svolto la sua secondasettimanale in preparazione al big match di domenica sera all’Allianz Stadium contro lantus. La sfida sarà valevole per la 25^ giornata del campionato di Serie A. Gli unici due assenti dall’deisono Marcus Thuram e Marko Arnautovic: entrambi hanno continuato col loro lavoro personalizzato ma sembrano abbiano buone chance per recuperare in tempo per la partita contro i bianconeri. Queste le immaginiPinetina pubblicate sui canali social ufficiali del club nerazzurro.Diverso la prossima sfida ?#Forza?? (@) February 13, 2025 Su