Ilfattoquotidiano.it - “Allarme salmonella, attenzione alla tartelletta ai frutti di bosco e alle delizie al limone”. Ritirati diversi lotti di dolci Sweet Cream: ecco quali sono e cosa fare

Scatta l’rta per possibile contaminazione dain alcunia marchio. Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro immediato didiale Tartellette aidiin confezione monoporzione. L’avviso, pubblicato sul sito del Ministero venerdì 7 febbraio 2025, riguarda confezioni da 9 pezzi dei seguenti prodotti eal(monoporzione):242062424924312241632462024278243132431624317Tartellette aidi(monoporzione):2416524267242832430524309243102412324113Il Ministero invita i consumatori che avessero acquistato uno dei prodotti appartenenti aiindicati a non consumarli e a riportarli al punto vendita per ottenere la sostituzione o il rimborso.i rischi?La salmonellosi, spiega il Ministero della Salute, è una delle più frequenti patologie di origine alimentare.