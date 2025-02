All’Ariston spunta anche Roberto Vannacci Ma la Rai chiarisce | Nessuna indicazione sulle inquadrature

Leggi su Open.online

Nei giorni del Festival di Sanremopartecipa alla passerella al teatro dell'Ariston. Poco prima dell'inizio della terza serata della kermesse canora, l'eurodeputato della Lega è arrivato a Sanremo con la compagna Camelia Mihailescu. Il generale domani 14 febbraio presenterà il suo libro proprio nella cittadina ligure. Nelle scorse ore, quando è circolata la notizia chesarebbe stato presente al festival, il direttore Intrattenimento prime time della Rai, Marcello Ciannamea, ha chiarito: «La regia non ha indicazioni di inquadrare questo o quello. Vale la stessa regola per, di cui la Rai non sa assolutamente nulla riguardo al suo accesso in sala. Il racconto del regista è editoriale e non haaltra valenza».