Allagamento tra via Lame e Riva Reno a Bologna danni a negozi e cantine | cosa è successo

, 13 febbraio 2025 – Nuovoquesta notte tra viae via. “A causa di una rottura ordinaria di alcune condotte – spiega Hera – l’acqua è fuoriuscita in strada”. “Il guasto alle condotte ha riguardato anche in via Bidone, via Brugnoli e viale Vicini (all’incrocio tra Sabotino e Muratori). Le utenze coinvolte – spiega ancora Hera – sono una cinquantina in tutto, quindi pochi utenti per ogni guasto. Stiamo riparando e salvo complicazioni a fine giornata sarà tutto ripristinato”. "A tutti intanto – conclude Hera – è stato fornito servizio alternativo (cassoni con sacchetti di acqua potabile)”. A parlare del nuovosu viae viaè anche Confabitare Associazione proprietari immobiliari che “esprime forte preoccupazione per il nuovoverificatosi questa notte.