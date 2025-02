Alitalia lavora per 23 anni esposto all’amianto | l’INPS condannato ad aumentargli la pensione

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 13 febbraio 2025- Il Tribunale di Roma ha stabilito chedovrà adeguare ladi un ex tecnico aeronautico che hato per ventitréindurante le operazioni di manutenzione degli aeromobili. La sentenza ha riconosciuto i benefici previdenziali per la rivalutazione della, stabilendo un aumento di 500 euro mensili e il pagamento di 35mila euro di arretrati. La decisione rappresenta un passo significativo per itori che, nel corso della loro carriera, sono stati esposti senza saperlo a sostanze altamente nocive, subendo dirreversibili alla salute.L’uomo ha sviluppato micronoduli polmonari, una patologia che, secondo numerosi studi scientifici, può derivare dall’esposizione. Il pericoloso minerale, utilizzato per decenni nell’industria aeronautica, navale e nelle costruzioni, è stato bandito in Italia nel 1992, ma le conseguenze del suo utilizzo continuano a emergere ancora oggi.