Alice in Borderland 3 – Netflix conferma la finestra di uscita nell’autunno 2025

Sembra il momento perfetto per una serie incentrata sui giochi mortali. Con Squid Game che rimane in cima alla classifica delle serie live-action del servizio di streaming,si sta già preparando per quella che potrebbe essere la prossima grande novità in questo genere con Last Samurai Standing di quest’autunno. La serie recentemente rivelata non è l’unico gioco di vita o di morte che arriverà sulla piattaforma in autunno, poichéinsi sta preparando a fare il suo atteso ritorno. Dopo il finale della seconda stagione, molti si chiedevano dove la terza stagione potesse portare Arisu questa volta, ma una nuova anteprima potrebbe già dare agli spettatori un’idea.inè una serie molto diversa da Squid Game, soprattutto per quanto riguarda gli elementi soprannaturali.