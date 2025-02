Lettera43.it - Alibaba, ufficiale la collaborazione con Apple sull’intelligenza artificiale

Leggi su Lettera43.it

ha avviato unaconper integrare funzionalità di intelligenzasugli iPhone destinati al mercato cinese. La conferma è arrivata dal presidente e co-fondatore del colosso dell’e-commerce, Joe Tsai, durante il World Governments Summit 2025 a Dubai: «ha parlato con diverse aziende in Cina e alla fine hanno scelto di fare affari con noi. Vogliono usare la nostra intelligenzaper i loro smartphone».Joe Tsai, presidente di(Getty).In cosa consiste il progettoIntelligence e perché è così importante per il mercato cineseIl progettoIntelligence punta a migliorare Siri, gestire le e-mail in modo automatico e introdurre strumenti avanzati di trascrizione e sintesi audio. Secondo quanto riportato dall’Ansa però, il lancio dell’Ia sugli iPhone ha incontrato ostacoli legati alle severe normative cinesi, che impongono un’approvazione specifica per i modelli di linguaggio di grandi dimensioni e responsabilizzano i fornitori sulla rimozione di contenuti considerati “illegali“.