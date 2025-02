Biccy.it - Alfonso Signorini verso la conduzione de L’Isola dei Famosi

Leggi su Biccy.it

La notizia che sto per darvi e che è stata battuta questa mattina da Giuseppe Candela su Dagospia ha dell’incredibile: Mediaset starebbe valutando di affidare ladella nuova edizione dedeiad.“Questa sera il Grande Fratello avrà l’ingrato compito di sfidare (si fa per dire) il Festival di Sanremo” – ha scritto Candela – “Quello che pochi sanno è che dalle parti di Cologno Monzese circola una pazza idea, quella di affidare adanche ladedei“. L’idea sarebbe nata dopo il no ricevuto da Ilary Blasi (a cui è stato affidato The Couple), la decisione di non confermare Vladimir Luxuria, la bocciatura di Diletta Leotta dopo gli scarsi risultati de La Talpa e i dubbi su Veronica Gentili, nome che non convincerebbe l’azienda.