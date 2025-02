Biccy.it - Alfonso Signorini, i suoi preferiti a Sanremo: “Chi spero che vinca”

Stasera il Grande Fratello si scontrerà con il Festival di, ma(oltre ad aver spiegato perché il reality andrà in onda) ha ammesso che riguarderà la terza serata della kermesse il giorno dopo la messa in onda. Ospite a Casa Chi il conduttore ha detto la sua sui big in gara quest’anno.ha gradito particolarmente Noemi, Olly, Achille Lauro e i Coma Cose, ma il suo preferito è Simone Cristicchi e spera che sia lui a trionfare.“Per restituirti tutto quell’amore che mi hai dato” Simone Cristicchi Quando sarai piccolaL’esibizione integrale è su RaiPlayIn audio su RaiPlay Sound #2025 pic.twitter.com/4vC2bZm9GJ— Festival di(@Rai) February 12, 2025svela ibigdi.“Ce ne sono alcuni che ho preferito.