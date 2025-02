Oasport.it - Alexander Zverev e Francisco Cerundolo ai quarti di finale a Buenos Aires. Avanza Fonseca

Dopo la tanta pioggia di ieri ai match sono potuti andare in scena e il quadro si è completato in relazione a quanto era previsto dallo schedule. Grande attesa per l’esordio della testa di serie n.1,. Il n.2 del mondo ha fatto il proprio esordio contro il serbo Dusan Lajovic (n.81 del ranking) e si è imposto per 6-4 6-4 in 1 ora e 38 minuti di gioco. Una prestazione solida del teutonico che se la vedrà neidicontro. L’argentino (n.28 del mondo) ha sconfitto nella sfida tutta in famiglia il fratellino Juan Manuel (n.139 ATP) col punteggio di 6-2 6-3.Si conosce anche il nome del prossimo avversario nel secondo turno di Lorenzo Musetti. Sarà il mancino francese Correntin Moutet che ha affrontato e battuto l’indiano Sumit Nagal (n.