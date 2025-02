Biccy.it - Alessandro Cattelan chiede a Selvaggia Lucarelli: “Cosa pensi della canzone di Fedez?”

Leggi su Biccy.it

pensacheha portato al Festival di Sanremo? Come sappiamo, all’internosua recensione a Battito ha dato un 6 che nel linguaggioano significa “sparizione“, ovvero il voto che a Ballando con le Stelle dà alle persone a cui non vuole dare risalto né in positivo né in negativo, come ha confessato ada Supernova.“Non capisco perchécontinui a parlare di salute mentale e di terapia nel ruolo di vittimino frignante con tutta la gente che fra risse e vendette private probabilmente ha mandato lui in terapia” – la sua recensione nella newsletter – “Detto ciò laè innocua, lui canta ‘dentro i miei occhi guerra dei mondi vedo nero’ con le lenti a contatto nere per evocare la dilatazione delle pupille. Ma il sospetto è che voglia rimarcare la distanza dagli occhi azzurri geneticamente dominanti nella famiglia Ferragni“.