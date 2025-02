Tarantinitime.it - Alessandro Brunello torna a Grottaglie con “Cambio vita, vado al Sud”: un San Valentino all’insegna del coraggio e della felicità

Tarantini Time QuotidianoUn Sanspeciale, dedicato a chi sogna di cambiaree trovare laal Sud. Venerdì 14 febbraio, alle ore 18:30, la Biblioteca San Francesco de Geronimo diospiterà la presentazione del libro “al Sud – diventare terroni e vivere felici” di, edito da Salani.Dopo una carriera di successo come autore e regista per Zelig, MTV, Rai 2, Radio 105, Mediaset e Rai, e come direttore marketing in multinazionali,ha deciso di seguire il cuore e trasferirsi in Puglia, terra d’origine del suo bisnonno. Il suo libro, giunto alla quarta ristampa, è un racconto ironico e autobiografico di questasa scelta, diventata un manifesto per chi desidera unapiù autentica e legata alle proprie radici.