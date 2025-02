Lanazione.it - «Alberi abbattuti, uno stillicidio trasversale»

Arezzo, 13 febbraio 2025 – «Alberi abbattuti, uno stillicidio trasversale». La nota del consigliere comunale Michele Menchetti "Dobbiamo purtroppo registrare una preoccupante trasversalità: quando si tratta di abbattere alberi Comune e Regione, con le rispettive maggioranze, marciano spediti con la motosega. Di democratico c'è solo il fatto che l'abbattimento delle piante avviene indistintamente in qualunque parte della città. L'amministrazione comunale detiene la medaglia d'oro per distacco: pini e lecci ai giardini Porcinai, piante di alloro al parco del Pionta, pini in via Spallanzani, in viale Giotto, in via IV Novembre, cipressi a San Firenze. Solo dopo una petizione popolare sono state 'salvate' 11 piante davanti alla chiesa di Saione. Numeri inquietanti che fanno il paio con gli alberi messi a dimora dal 2015 che tendono a zero o comunque fanno impallidire se guardiamo al rapporto.