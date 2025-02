Ilgiorno.it - Albavilla, rapina un ragazzino di 16 anni sotto ai Portici Plinio: in carcere uomo di 35 anni

– A Como, avevato dei soldi undi 16, dopo averlo avvicinato ai. Era stata l’ultima di tre rapine commesse a Como tra 2022 e 2023 con modalità simili, che ora hanno portato inun marocchino di 35residente ad, in esecuzione di un residuo di pena di due. Arrestato dalla Squadra Volante in seguito alla terza, che aveva commesso assieme a un connazionale, l’era stato condannato a 3e 2 mesi, e poi scarcerato in attesa del definitivo. Ora i carabinieri di Erba lo hanno prelevato dalla sua abitazione di, e condotto inal Bassone.