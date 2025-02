Frosinonetoday.it - Alatri, "Pedalata in mountain bike"

Leggi su Frosinonetoday.it

Domenica 16 febbraio 2025 adstop alla circolazione dalle ore 8:30 alle ore 18:30 per la "in"Ore 11:00 - raduno in Piazza Santa Maria MaggioreA termine della passeggiata per tutti i partecipanti "Pasta Party" offerto da "Brio Pizza e Cucina"Servizio.