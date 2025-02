Lanazione.it - Al via la 28° edizione del Carnevale al Boscatello

Arezzo, 13 febbraio 2025 – Al via la 28°delal, con il patrocinio del comune di Castiglion Fiorentino e la collaborazione della Pro Loco di Castiglion Fiorentino. 3 domeniche: 16, 23 febbraio e 2 marzo, dalle ore 14:30. E' prevista animazione, concorsi mascherati per bambini, non potrà mancare la pentolaccia ed ogni domenica tanta musica e divertimento. “Torna ilalcon la sua veste tradizionale tra coriandoli e stelle filanti, il trenino per i più piccoli, il ‘Pendolino del’, musica e intrattenimento con Gigione, Mirianelli e la Pentolaccia; e poi tutte le domeniche concorsi mascherati per bambini”. Moreno Ceccherini, presidente del Circolo, annuncia la nuovadel “al”, che vede il patrocinio del comune di Castiglion Fiorentino e la collaborazione della Pro Loco, giunta alla 28°