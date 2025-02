Tarantinitime.it - Al via in tredici scuole di Taranto il “Carnevale Riciclone 2025”

Tarantini Time QuotidianoDa lunedì 17 febbraio intarantine torna il “” l’iniziativa dell’Associazione Culturale “Tutto intorno a noi” APS diche, in collaborazione con l’associazione “Il Palio di” e con il patrocinio dell’Assessorato Pubblica Istruzione del Comune die del Centro Servizi VolontariatoEts, intende, nell’allegra atmosfera carnascialesca, sensibilizzare gli alunni delleprimarie disull’importanza del rispetto dell’ambiente.La manifestazione è stata presentata in conferenza stampa presso Palazzo di Città a, alla presenza di Federica Simili, Assessore per le Politiche Educative e Giovanili del Comune di”, Francesco Simonetti, Presidente de “Il Palio di”, e Michele Elmo dell’Associazione Culturale “Tutto intorno a noi”.