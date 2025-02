Zon.it - Al Teatro Arbostella nuove risate con il brillante “Se mi lasci non vale” di Gaetano Troiano

Nuovo spettacolo in cartellone alGino Esposito. Per i prossimi tre week-end ecco un nuovo carico dicon una delle compagnie stabili della struttura presieduta da Immacolata Caracciuolo con la direzione artistica di Arturo Esposito. La Compagnia All’Antica Italiana è pronta a calarsi nellacommedia “Se minon” rielaborata daprendendo spunto dal famoso “Gelusia” di scarpettiana memoria.Un testo attualeUn testo che, nonostante attempato si dimostra sempre attuale, con, regista e attore che ha modernizzato il tutto trattando il tema della classica coppia che scoppia. I personaggi si muovono con la dovuta eleganza su una scacchiera irta di trabocchetti. Ogni mossa dei protagonisti, però, ne rivela le emozioni e il cinismoa il passo ai timori, alla rivalità, alla gelosia; in una parola all’Amore.