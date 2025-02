Ilnapolista.it - Al Khelaifi indagato per complicità di abuso di potere, il Qatar minaccia di ritirare gli investimenti dalla Francia

Nasser Al, presidente del Psg, è nuovamente. Stavolta, è sotto inchiesta perdidi, nel tentativo di Arnaud Lagardère di far modificare a suo favore un voto chiave del fondoiota azionista del suo gruppo, nel 2018.AlperdidiCome riportato da Le Parisien:Al-è stato incriminato il 5 febbraio perindinell’inchiesta su un possibile tentativo di Arnaud Lagardère nel 2018 di cambiare a suo favore un voto chiave dell’azionista del fondo deldel suo gruppo. Una fonte giudiziaria ha confermato questa accusa pernell’acquisto di voti e violazione della libertà di voto, nonché pernell’di. La giustizia si chiede se Al-non abbia usato la sua influenza affinché il fondo sovrano dell’emirato (Qia,Investment Authority), all’epoca azionista di maggioranza del gruppo, cambiasse posizione nel 2018 in una lite interna sulla governance del gruppo Lagardère, in cambio di un risarcimento.