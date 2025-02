Ilrestodelcarlino.it - Al Ghione di Roma una serata dedicata a Beniamino Gigli

Domenica alle 18 al teatrodiverràunaal tenore recanatese. L’evento è organizzato dall’associazione dijunior, nipote del celebre tenore, che si dedica alla preservazione della sua eredità artistica e al supporto dei giovani talenti della lirica promuovendo concorsi, borse di studio, eventi culturali e iniziative benefiche per bambini. Lasarà condotta dal maestro Enrico Stinchelli, regista e critico musicale; sarà affiancato da Asia Beniamina(foto), che porterà un tocco personale in questa celebrazione, in un legame tra passato e presente. Il concerto prevede l’esibizione di tre grandi interpreti: Luciano Ganci, reduce dal successo al teatro alla Scala di Milano, a cui verrà conferito il premio; Tea Purtseladze e Badral Chuluunbaatar.