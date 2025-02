Ilrestodelcarlino.it - Al Foyer Rossini. Raiz racconta. Lucia di Lammermoor

Mentre si prepara all’imminente ’Sanacore Live Tour’ per i trent’anni dell’omonimo album registrato con gli Almamegretta,(al secolo Gennaro Della Volpe), cantante, attore e scrittore napoletano, è ospite oggi alle 18,30 del secondo appuntamento della rassegna del Teatro Comunale ’Parliamo d’Opera’. L’incontro, neldel Teatro (ingresso da piazza Verdi), è dedicato adi, in attesa della rappresentazione del capolavoro di Donizetti al Comunale Nouveau dal 20 al 25 febbraio.si è imposto al grande pubblico anche come attore della serie ’Mare fuori’. Con Pierfrancesco Pacoda e Luca Baccolinioggi il suo legame con la lirica.