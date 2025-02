Dayitalianews.com - “Aiuto, mi hanno investito”; scattati i soccorsi per un 37enne pontino, trasferito in gravi condizioni al San Camillo. Indagano i carabinieri

Questa mattina, idella Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia (LT) sono intervenuti dopo una segnalazione del personale sanitario del 118. L’allarme riguardava un uomo di 37 anni, residente del posto e già noto alle forze dell’ordine, che ha dichiarato di essere statoda un’autovettura.Trasferimento all’ospedale SanA causa dellelesioni riportate, il personale medico ha disposto il trasferimento dell’uomo all’ospedale Sandi Roma, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico.Indagini in corsoIdel Reparto Territoriale di Apriliaavviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’obiettivo è chiarire se le ferite siano effettivamente compatibili con l’investimento, come ipotizzato dai sanitari.