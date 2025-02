Liberoquotidiano.it - "Aiutare così Jannik Sinner? Sei un pirla!": il violento sfogo di Dario Puppo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il caso Clostebol con al centrofa sempre discutere. Ad aprile è attesa la sentenza del Tas di Losanna, che dirà sedovrà rimanere fermo un anno o due come richiesto dalla Wada, il 23enne pusterese spera di scamparla indenne come accaduto al momento dell'esito della sentenza dell'Itia. Intanto, la prossima settimana, tornerà in campo al torneo Atp 500 di Doha , in Qatar, dove se la vedrà contro rivali come Alcaraz, Djokovic, Medvedev e de Minaur. Ad aprile sarà presente a Montecarlo, sulla terra rossa, ma non potrà farlo a Monaco di Baviera perché in quei giorni di torneo arriverà la sentenza della Wada. Per, riguardo alla vicenda, “nel momento in cui si stabilisce universalmente da chi si occupa di medicina e farmacologia che quel quantitativo riscontrato nella positività diè assolutamente ininfluente sul tentativo di migliorare le prestazioni, tanto da considerare che nel 2027 certi quantitativi non vengano più considerati, cosa interessa a me chedeve essere responsabile che il suo medico abbia usato quel medicinale? — si chiede nell'ultima puntata di TennisMania — Quanti sportivi sono finiti in quella situazione con il Clostebol, ma diversi casi sono stati di contaminazione? Questi discorsi non possono passare in secondo piano.