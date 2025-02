AI Human Driven summit a Pompei | governare l’intelligenza artificiale con quella umana

Leggi su Ildenaro.it

Un confronto sul ruolo centrale dell’uomo nell’era del, con l’obiettivo di esplorare come la tecnologia possa evolversi senza perdere di vista il suo fulcro più importante:. Questo è il tema del primo“AI”, che si terrà a, all’HABITA79 MGalleryi, il 21 febbraio. Organizzato da Brain Computing S.p.A., l’evento vedrà la partecipazione di colossi del settore come Microsoft, Google e TIM Enterprise, insieme a esperti e istituzioni, per discutere le sfide e le opportunità dell’AI nei settori chiave della società. Professionisti dell’innovazione, rappresentanti istituzionali e aziende leader si confronteranno su comestia trasformando settori cruciali come educazione, lavoro, impresa, creatività, sicurezza e media.