Ah ecco chi è Sanremo 2025 chi è la compagna di Simone Cristicchi | dove l’abbiamo già vista

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il Festival didi Carlo Conti è decisamente nel vivo e il pubblico ha già i suoi cantanti preferiti. Sono 29 gli artisti in gara e tra loro ce ne è uno che sta facendo parlare di sé e soprattutto del suo brano sin dalla prima sera. Èche con il brano “Quando sarai piccola”, che tratta la delicata e toccante tematica dell’ Alzheimer, ha commosso fino alle lacrime moltissimi spettatori.È una canzone intensa, che affronta il tema del ciclo della vita, in particolare il momento in cui i figli diventano a loro volta i “genitori” dei propri genitori anziani. Il testo, toccante e profondo, ha emozionato il teatro Ariston e portato a standing ovation e applausi prolungati. In occasione del suo debutto all’Ariston, ladel cantante gli ha riservato una dedica bellissima sui social.