Ilrestodelcarlino.it - Agrivoltaico, summit con le istituzioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

e fotovoltaico: come gestire la transizione energetica senza imporre megaimpianti calati dall’alto ai territori? Se ne parla stasera alla sala civica di via Patrioti a partire dalle ore 21 in un incontro aperto al pubblico. Al tavolo dei relatori siederanno il presidente della Provincia Giorgio Zanni, l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi e tutti i consiglieri regionali reggiani. Proprio Calerno è stato suo malgrado teatro di un braccio di ferro legale che ha visto l’amministrazione comunale di Sant’Ilario vincere per ben tre volte contro maxi impianti. Vittorie importanti, ma che non garantiscono che in futuro non arrivino altre richieste, ancora più forti.