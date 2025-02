Leggioggi.it - Agricoli, giornate lavorative aggiuntive per il 2024: le regole Inps

Sono arrivate lesul trascinamento di– o– per i lavoratori, riconosciute nel. La Legge 223 del 23 luglio 1991 prevede all’articolo 21, comma 6 un beneficio previdenziale per i lavoratoria tempo determinato.La misura è nota come trascinamento die consiste nel riconoscimento ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alledi lavoro effettuate nel, di un numero ulteriore dinecessarie al raggiungimento della quantità di quelleeffettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro nell’anno precedente quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali.Il beneficio in questione è altresì garantito a piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende beneficiarie dei medesimi interventi.