Aggressioni e sfregi al volto | a Sesto arrestata la banda che gestiva lo spaccio con metodi violenti

Milano, 13 febbraio 2025 – L’aggressione subita da un cittadino egiziano all’interno di un locale diSan Giovanni (recentemente chiuso per quindici giorni dal Questore) ha dato il via a un’indagine che è sfociata nell’arresto di quattro uomini egiziani per rapina, lesioni aggravate esostanza stupefacente, su richiesta della Procura di Monza. La Squadra Investigativa del CommissariatoSan Giovanni, dopo l’aggressione di dicembre, indagato su un gruppo di egiziani dediti allodi stupefacenti che controllava il territorio con azioni violente anche con l'utilizzo di armi bianche. L'uomo preso di mira aveva anche riportato un importanteo al. I quattro, come accertato anche dalle indagini della Polizia Locale di, sono responsabili di un'aggressione anche nei primi giorni di gennaio nei confronti di un altro egiziano che, nel tentativo di fuggire ai suoi aggressori era scappato in un esercizio commerciale: raggiunto dal gruppo che lo aveva colpito con calci e pugni e aveva minacciato il gestore a non intervenire, era stato ferito con un coltello.