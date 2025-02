Tarantinitime.it - Aggrediscono uomo a coltellate, ma uno degli aggressori per sbaglio si trancia un orecchio

Tarantini Time QuotidianoPadre e figlio si sono presentati sotto l’abitazione di uncon l’intento di punirlo. Quest’ultimo è il marito di una donna tarantina, che è anche figlia e sorella, e la sua “colpa” sarebbe stata quella di averla tradita con un’altra persona. La notizia è riportata da TarantoToday.Un affronto che la famiglia della donna non ha tollerato, ritenendo necessario un regolamento di conti. L’episodio si è verificato ieri sera, intorno alle 22, in via Machiavelli, nel Quartiere Tamburi. I due uomini hanno atteso l’uscita del “marito infedele” e, una volta di fronte a lui, hanno estratto i coltelli. La situazione è presto degenerata: l’è stato colpito più volte, ma nel caos dell’aggressione unoassalitori ha perso il controllo dell’arma e si è ferito gravemente, recidendosi un