Metropolitanmagazine.it - Afrojack, chi è il marito famoso e riccomdi Elettra Lamborghini: “Sono molto tradizionale, il primo incontro particolare”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, all’anagrafe Nick van de Wall è ildi, la coppia è felicemente innamorata e nel 2020 è convolata a nozze con una bellissima cerimonia. Ilè stato durante un evento musicale. In quell’occasione Eletta fuchiara con lui: “, quando l’ho conosciuto gli ho detto ‘se mi baci questa sera, poi non mi rivedi più. Cancella il mio numero’. Volevo aspettare, fare bene le cose”, ha confessato la cantante a Diletta Leotta“Non so come ho fatto a trovarlo, è me al maschile, è fatto per me” – ha dettoche ha confessato di non essere gelosa del. “Nongelosa perché non me ne dà modo, mi dice chebellissima” – ha aggiunto che, quando non lavora, trascorre la maggior parte del suo tempo con ilcon cui non c’è solo amore, ma anche tanta complicità e sostegno.