Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, clamorosa incursione a Sanremo 2025: Nino Frassica fa godere De Martino, il pubblico impazzisce

Leggi su Liberoquotidiano.it

Come tutti gli anni,fa delle vittime. E quest'edizioneovviamente non fa eccezioni. Per vittime intendiamo i programmi che sventolano bandiera bianca o lasciano spazio alla kermesse dell'Ariston. Già, spesso e volentieri è quasi inutile competere: troppo tosto, il Festival, si pensi al 65% di share raccolto da Carlo Conti nella prima di questo. E tra chi "lascia spazio" alla kermesse c'è anche, il programma dei pacchi e del Dottore, il game-show condotto da Stefano Desu Rai 1 e che ogni maledetta sera raccoglie milioni di italiani davanti al teleschermo. De, per inciso, ha fatto sapere che durante questa pausa forzata sarebbe tornato a casa. E, ovviamente, avrebbe guardato il Festival. Ecco, il punto è che - incredibilmente -ha fatto capolino anche a