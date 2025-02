Zonawrestling.net - AEW: Samoa Joe, HOOK e Shibata ufficializzano la nuova fazione durante Dynamite

Il nome di unastable in AEW potrebbe essere stato rivelato ala scorsa notte, e i protagonisti sono nientemeno cheJoe,e Katsuyori. Dopo settimane di scontri con The Patriarchy, il trio ha conquistato una vittoria nei Trios nell’episodio di stasera, prima cheJoe lanciasse una sfida. Il momento decisivo è arrivato quando Joe ha ufficializzato la, annunciando che lui,saranno conosciuti come The Opps.Joe lays out a challenge for The Patriarchy!Watch #AEWon @TBSNetwork & @SportsOnMax@Joe @730@K2022 @Christian4Peeps @TheNickWayne @TheKipSabian pic.twitter.com/mIIR70iZFA— All Elite Wrestling (@AEW) February 13, 2025 La guerra con il gruppo di Christian Cage si sta scaldando rapidamente, con The Opps che la scorsa settimana hanno attaccato Nick Wayne e Kip Sabian nello spogliatoio di Christian.