Zonawrestling.net - AEW: Moxley vs. Copeland, scontro tra titani per il Titolo AEW a Revolution

Jondifenderà ilmondiale AEW contro Adama AEWil 9 marzo a Los Angeles.L’incontro è stato ufficializzato durante l’episodio di AEW Dynamite del 12 febbraio, dopo una scena caotica che ha coinvolto, Jay White e una valigetta delrubata.e White hanno preso la valigetta deldie hanno minacciato di aprirla con “Spike”, una mazza chiodata. Proprio quando stavano per mettere in atto la loro minaccia,è intervenuto e ha accettato la sfida. Ma non si è fermato lì: ha chiarito che non lotterà solo per mantenere il, ma per mandare un messaggio.Cope has brought Spike and an ultimatum for AEW World Champion Jon!Watch #AEWDynamite on @TBSNetwork & @SportsOnMax@RatedRCope @JayWhiteNZ @Jon@MarinaShafir pic.