Zonawrestling.net - AEW: Alta tensione a Dynamite, MJF e Hangman Page faccia a faccia

Leggi su Zonawrestling.net

La AEW sta preparando il terreno per un intenso confronto tra MJF enell’episodio di AEWdel 19 febbraio. Dopo la loro caotica rissa del 12 febbraio, in cui i due hanno dovuto essere separati più volte, ora si troverannosenza lanciarsi pugni—almeno, non subito. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da All Elite Wrestling (@aew)La rivalità tra MJF esi sta scaldando sempre di più e, dopo la rissa tra la folla della scorsa settimana, è chiaro che tra loro non scorre buon sangue. AEW ha annunciato il confronto, lasciando i fan a chiedersi se sarà un tentativo di risolvere le loro divergenze o solo il prossimo capitolo della loro guerra senza esclusione di colpi.Inoltre, nel match della serata, The Ops (Samoa Joe, HOOK e Katsuyori Shibata) saliranno sul ring contro The Patriarchy (Christian Cage, Nick Wayne e Kip Sabian).