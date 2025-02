Tvplay.it - Addio Inter, l’infortunio ha cambiato tutto: Inzaghi scioccato

L’giocherà domenica contro la Juve, ma prima bisogna c’è una bruttissima notizia sia per lo stessoche per i tifosiistiDopo aver perso il recupero all’Artemio Franchi, l’di Simoneha subito fornito una risposta alle critiche ricevute. I nerazzurri, infatti hanno sconfitto la Fiorentina con il risultato finale di 2-1.ha(Ansa Foto) tvplay.it.L’, tra l’altro, ha sfruttato così anche il pareggio rimediato dal Napoli di Antonio Conte allo Stadio Diego Armando Maradona contro l’Udinese. La ‘Beneamata’, di fatto, ha adesso solo un punto di svantaggio dal team partenopeo capolista.Ma in casa in nerazzurra è già tempo di pensare alla prima partita, anche perchè domenica sera è il programma il derby d’Italia contro contro la Juventus.